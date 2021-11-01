En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
MUEREN FAMOSOS SIAMESES
JOHANNA FADUL ESTÁ EMBARAZADA
MURIÓ POR QUEMADURAS EN BGA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Plan retorno

Plan retorno

Puente festivo - Viajeros - Pico y placa

Vehículos particulares transitando de forma fluida por la Autopista Sur de Bogotá durante el Plan Retorno de un puente festivo.
Bogotá

Regreso a Bogotá: Pico y Placa Regional y los reversibles del Plan Retorno

Pico y placa regional 24 de marzo -Bogotá
Bogotá

Pico y placa regional ingreso a Bogotá: horarios y placas para este lunes, 24 de marzo

Plan Retorno, puente de reyes 2023
Noticias

Plan Retorno: cómo avanza el regreso de viajeros y pico y placa en Bogotá

Imagen referencial, Tres Reyes Magos
Ocio

Así celebran diferentes países la llegada de los Tres Reyes Magos

14236_La Kalle. Pico y placa / Foto: Alcaldía de Bogotá
Noticias

Así será la movilidad en Bogotá durante este puente festivo

24153_Policía de transito // FOTO: AFP
Noticias

Atención viajero: así será el pico y placa regional para entrar hoy a Bogotá; conozca la excepciones

Pico y placa en Bogotá
Noticias

Este lunes festivo habrá pico y placa en Soacha; evita una multa

bogota-movilidad.jpg
Noticias

Plan éxodo: así avanza la salida de viajeros de Bogotá por Semana Santa

Pico y placa en la ciudad de Bogotá
Noticias

¡Atentos! Así funcionará el pico y placa en Semana Santa en la capital del país

Cierres viales y desvíos que tendrá Bogotá en elecciones
Noticias

Evita una multa: así opera el pico y placa este lunes festivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad