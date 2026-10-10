Regreso a Bogotá: Pico y Placa Regional y los reversibles del Plan Retorno

Si te encuentras fuera de Bogotá y planeas regresar entre el domingo 11 y el lunes 12 de octubre, es crucial que programes tu viaje con antelación. La joya de la corona de la movilidad para este cierre de puente es la aplicación del Pico y Placa Regional, una medida obligatoria que busca evitar el colapso de las principales autopistas de acceso.
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Pico y Placa Regional: La restricción del lunes 12 de octubre
El lunes festivo no se podrá ingresar a la ciudad a cualquier hora. La restricción por placas particulares operará en los nueve corredores de entrada a Bogotá y no contará con excepciones como el pico y placa solidario. Los horarios establecidos por la Secretaría de Movilidad son taxativos:
- De 12:00 m. a 4:00 p. m.: Solo ingresan vehículos particulares con placas terminadas en número PAR (0, 2, 4, 6 y 8).
- De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: Solo se permite el acceso a automotores con placas terminadas en número IMPAR (1, 3, 5, 7 y 9).
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La medida aplicará en los nueve corredores de ingreso a Bogotá:
Autopista Norte.
- Autopista Sur.
- Avenida Calle 13.
- Avenida Calle 80.
- Avenida Carrera Séptima.
- Avenida Boyacá – vía al Llano.
- Vía Suba-Cota.
- Vía a La Calera.
- Vía a Choachí.
Quienes decidan adelantar el viaje e ingresar antes del mediodía, o prefieran retrasarlo para después de las 8:00 p. m., podrán hacerlo sin importar el último dígito de su placa.
Las autoridades recuerdan que violar esta directriz genera una infracción tipo C14, que equivale a una multa de $650.000 pesos más la inmovilización inmediata del vehículo en patios.
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Reversibles y contraflujos para acelerar el ingreso
Para agilizar el tránsito en los puntos de mayor congestión histórica, la Policía de Tránsito implementará vías en sentido único (reversibles).
El domingo y lunes desde las 4:00 p. m., la Carrera Séptima funcionará únicamente en sentido norte-sur desde la calle 245 hasta la calle 183. Por su parte, la concesión de la vía La Mesa - Mosquera habilitará un contraflujo total durante la tarde del lunes para absorber el flujo vehicular proveniente del departamento de Cundinamarca y el Tolima.