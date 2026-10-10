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La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Regreso a Bogotá: Pico y Placa Regional y los reversibles del Plan Retorno

Regreso a Bogotá: Pico y Placa Regional y los reversibles del Plan Retorno

Prepárate para el Plan Retorno a Bogotá de este puente festivo. Consulta los horarios del Pico y Placa Regional del lunes 12 de octubre, vías con reversible y multas por infringir la norma.

Vehículos particulares transitando de forma fluida por la Autopista Sur de Bogotá durante el Plan Retorno de un puente festivo.
Las autoridades viales de Bogotá estiman el ingreso de miles de vehículos durante el cierre del puente festivo de octubre.
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 10 de oct, 2026

Si te encuentras fuera de Bogotá y planeas regresar entre el domingo 11 y el lunes 12 de octubre, es crucial que programes tu viaje con antelación. La joya de la corona de la movilidad para este cierre de puente es la aplicación del Pico y Placa Regional, una medida obligatoria que busca evitar el colapso de las principales autopistas de acceso.

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Pico y Placa Regional: La restricción del lunes 12 de octubre

El lunes festivo no se podrá ingresar a la ciudad a cualquier hora. La restricción por placas particulares operará en los nueve corredores de entrada a Bogotá y no contará con excepciones como el pico y placa solidario. Los horarios establecidos por la Secretaría de Movilidad son taxativos:

  • De 12:00 m. a 4:00 p. m.: Solo ingresan vehículos particulares con placas terminadas en número PAR (0, 2, 4, 6 y 8).
  • De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: Solo se permite el acceso a automotores con placas terminadas en número IMPAR (1, 3, 5, 7 y 9).

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La medida aplicará en los nueve corredores de ingreso a Bogotá: 

Autopista Norte.

  1. Autopista Sur.
  2. Avenida Calle 13.
  3. Avenida Calle 80.
  4. Avenida Carrera Séptima.
  5. Avenida Boyacá – vía al Llano.
  6. Vía Suba-Cota.
  7. Vía a La Calera.
  8. Vía a Choachí.

Quienes decidan adelantar el viaje e ingresar antes del mediodía, o prefieran retrasarlo para después de las 8:00 p. m., podrán hacerlo sin importar el último dígito de su placa.

Las autoridades recuerdan que violar esta directriz genera una infracción tipo C14, que equivale a una multa de $650.000 pesos más la inmovilización inmediata del vehículo en patios.

Puedes leer: Confirman primer peaje dentro de Bogotá: estará en nueva salida hacia Cundinamarca

Reversibles y contraflujos para acelerar el ingreso

Para agilizar el tránsito en los puntos de mayor congestión histórica, la Policía de Tránsito implementará vías en sentido único (reversibles).

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El domingo y lunes desde las 4:00 p. m., la Carrera Séptima funcionará únicamente en sentido norte-sur desde la calle 245 hasta la calle 183. Por su parte, la concesión de la vía La Mesa - Mosquera habilitará un contraflujo total durante la tarde del lunes para absorber el flujo vehicular proveniente del departamento de Cundinamarca y el Tolima.

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