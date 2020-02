Franco de Vita lanza canción dedicada a migrantes que llegan a Venezuela

El cantautor venezolano Franco de Vita comenzó la década con el lanzamiento de "Aquí no se pide nada", una canción de amor a Venezuela que recuerda la época en la que era un país de brazos abiertos a los migrantes.



"Aquí no se pide nada. Solo ganas de trabajar", canta De Vita en el nuevo tema, para luego describir algunos de los paisajes icónicos que resaltan los venezolanos, mientras acompaña su estilo musical con instrumentos del folclor del país suramericano.



"Iba dándolo todo, y nunca miraba a quien. Así es de generosa, la tierra que me vio nacer", avanza la nostálgica canción.



La influencia de los migrantes en Venezuela, que por años vivió una bonanza económica por la riqueza petrolera que atrajo a miles de personas de otros países, no es un tema ajeno a De Vita, quien nació en Caracas de padres italianos.



Cuando tenía dos años su familia regresó a Roma, pero terminó volviendo a la capital en su adolescencia para luego desarrollar su carrera desde allí.



Ahora De Vita lleva varios años radicado en España y es un abierto crítico al Gobierno del presidente Nicolás Maduro y de la crisis económica y social que vive su país y que ha generado un éxodo que organismos internacionales han cifrado en más de 4 millones.



También han sido frecuentes las denuncias de xenofobia y rechazo hechas por esos venezolanos apostados ahora en otros países.









Se estima además, según cifras del Censo de Venezuela, que uno de cada cuatro venezolanos era hijo o nieto de extranjeros en los años precedentes a la crisis, principalmente de ascendencia española, colombiana, italiana, portuguesa, peruana y dominicana.



Con motivo de este nuevo lanzamiento, el artista ha destacado ya en sus redes sociales que, a pesar de lo que vive el país, la frase que une a la Venezuela de antes con la de ahora es "aquí no se pide nada, solo que nos dejen vivir en paz".



La imagen promocional del tema es la silueta del mapa de Venezuela en blanco sobre un fondo negro que podría ser de piedra o un dibujo ancestral.



Tampoco ha dejado claro si este se trata del primer sencillo de su próximo disco.



De Vita ya le ha cantado a la situación de su país en el pasado, pues en 2016 usó el lanzamiento de su último álbum de estudio, "Libre", para expresar su apoyo a los estudiantes que en esos momentos protestaban en las ciudades más importantes del país.



De Vita indicó que los tres elementos que caracterizan todas sus producciones son que "te emocionan, te hacen pensar y te hacen vibrar".