Residente dedica tierno video a su hijo al que no ve desde hace tres meses

El cantante puertorriqueño René Pérez, conocido artísticamente como Residente, que lleva 3 meses sin ver a su hijo Milo, le dedicó un video a través de las redes sociales con motivo del Día del Padre.

Residente recurrió a su cuenta en Instagram para publicar un video en el que muestra la faceta de padre con su hijo, que vive con su madre en Argentina, del que se ha visto separado a causa de la pandemia de la COVID-19.

"Extraño tanto a mi hijo que me puse a hacer este video sin dormir aún para ver si me sentía mejor pero me siento peor jeje. Llevo más de 3 meses sin ver a Milo pero sé que toda esta pandemia pasará. Abracen, besen, jueguen, eduquen, compartan con sus hijos. Happy Father's Day", señala el cantante en la publicación.

Residente escogió el tema "Milo" como fondo para las imágenes en las que muestra el crecimiento de su hijo desde que nació hace 7 años.

En el video se observa al pequeño aprendiendo a decir papá, montar en bicicleta y preparaciones de los conciertos de su progenitor, entre otras actividades.

Milo nació tras el matrimonio del cantante y la actriz argentina Soledad Fandiño.

Medios locales subrayan que desde que comenzó la pandemia del coronavirus el hijo de Residente ha permanecido con su madre en Argentina.

El niño participó de una entrevista que le hizo Residente al presidente argentino, Alberto Fernández.

El cantante ha aprovechado este periodo de confinamiento, entre otras cosas, para trabajar en el lanzamiento de su cerveza "Residente".

El establecimiento "El Nido", en Bayamón -ciudad colindante con San Juan- fue donde se comenzó a vender la bebida, y adonde llegaron decenas de personas buscando la cerveza, justo hace una semana.

Residente es un gran seguidor de las cervezas europeas, entre las que aprecia en especial la marca Tripel Karmeliet.

Por ello, su cerveza lleva por nombre "Residente Tripel".