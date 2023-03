Maluma estrenó su primera colaboración junto a Annuel AA

Recientemente se publicó la nueva colaboración entre los artistas Maluma y el puertorriqueño Anuel AA, un reconocido cantante de trap y reggaetón en la que su carrera se ha visto envuelta entre muchos rumores desde sus inicios, sin embargo, la canción promete ser un nuevo hit mundial.

Los rumores de la nueva canción de los artistas han provenido desde el último video de reggaetón de Anuel 'Más rica que ayer', los fanáticos se sorprendieron cuando en el final de video apareció Maluma dentro de una camioneta mientras dice una frase y da fin al video, razón por la que muchos quedaron en asombro ya que los artistas se habían lanzado pullas cómo: "Nunca flow maluma", dicho repetidas veces por el puertorriqueño haciendo referencia a que su música era mucho más pesada.

Sin embargo, esto no fue lo único que llamó la atención del video ya que en su letra hizo referencia a la relación de Shakira y Piqué, lo que presuntamente enfadó a la colombiana y decidió poner una denuncia por utilizar su nombre; además muchos indican que la canción fue dedicada a su expareja Karol G, por lo que consideraron una completa traición que Maluma haya puesto su apoyo mediante su participación.

A pesar de todos los comentarios, lanzaron su nuevo sencillo 'Diablo que chimba' una combinación entre palabras representativas de los dos países a los que pertenecen los artistas, el ritmo es una mezcla de dembow y reggaetón junto al trap representativo de Anuel AA.

Algunas de las frases más controversiales fueron: "Tú con tu amiga y yo con los diablos, mami, de ti es lo único que les hablo con ese cu** me tienes amarrado cómo me chinga, con nadie te comparo", "Tú eres la Star con la que quiero estar, siento que te conozco y de ti no se ná, verte en la disco con solo llegar;le causaste envidia a todas las demás y la verdad que es un descaro", algunos aseguraron que también están dirigidas para su antigua relación con la colombiana.

