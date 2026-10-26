Kany García destapa compleja enfermedad crónica que padece; le afecta su postura

La cantautora puertorriqueña Kany García generó conversación en el mundo del espectáculo tras revelar que padece una enfermedad crónica que puede afectar su movilidad y su salud física.

Durante su participación en la Semana Billboard de la Música Latina, la artista habló sobre la espondilitis anquilosante, una enfermedad inflamatoria que afecta principalmente la columna vertebral y que, con el paso del tiempo, puede provocar cambios en la postura.

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¿Qué es la espondilitis anquilosante y cuáles son sus síntomas?

La espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente la columna vertebral y las articulaciones sacroilíacas, que conectan la columna con la pelvis. Entre sus síntomas más frecuentes se encuentran el dolor y la rigidez, especialmente en la espalda y la zona lumbar.

En algunos casos, esta afección puede limitar progresivamente la movilidad de la columna y generar cambios en la postura. Su evolución varía de una persona a otra, por lo que los síntomas y sus efectos pueden ser diferentes en cada paciente.

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¿Qué comentó Kany García sobre la enfermedad que padece?

Kany García explicó que ofrecer presentaciones musicales en vivo requiere un importante esfuerzo físico. La intérprete también habló sobre la incertidumbre que le genera pensar en el futuro de su carrera y en las limitaciones que podría enfrentar debido a su diagnóstico.

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“Yo tengo una condición en la columna vertebral que se llama espondilitis anquilosante, y es un primo hermano de la artritis; cada vez me voy a encorvar más en mi vida y tengo que saber que es una realidad”, afirmó la cantante.

Sus palabras reflejan la preocupación que siente ante la posibilidad de que la enfermedad afecte algunos de los movimientos que actualmente realiza durante sus espectáculos.

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¿Cómo se adapta Kany García a su vida profesional con esta enfermedad?

A pesar de su diagnóstico, Kany García continúa con su carrera artística y mantiene sus compromisos profesionales. Sin embargo, es consciente de que la evolución de la enfermedad podría representar nuevos desafíos durante sus presentaciones en vivo.

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La cantante se refirió a esta realidad al explicar lo que significa salir de gira y pensar en las limitaciones que podría enfrentar en el futuro.

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“Cada vez que salgo de gira, es ese gran reto de saber que hay cosas que eventualmente no voy a poder hacer. Por eso me estoy disfrutando esto de los dos escenarios y de subir y bajar escaleras con toda velocidad, porque sé que va a haber un momento en que eso va a tener que cesar”, mencionó.

La preparación física y el cuidado de su salud son aspectos importantes para afrontar las exigencias de su profesión. Los estiramientos, el fortalecimiento muscular y el descanso pueden ayudar a manejar algunos síntomas, aunque el tratamiento debe adaptarse a las necesidades de cada paciente.