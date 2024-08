Santi se despide entre lágrimas del Desafío; así reaccionó a piropo de Andrea Serna

Santi, el querido “novio de Colombia,” dejó una huella imborrable en la última edición del Desafío 2024. Tras su eliminación, el reconocido 'rey del Box Negro' no solo se despidió entre lágrimas del reality, sino que también reflexionó sobre el cariño y la admiración que recibió de los televidentes.

Andrea Serna, presentadora del programa, no dudó en destacar su paso por la competencia como una verdadera novela llena de momentos impactantes, como su caída en el Desafío a Muerte, que mantuvo a todos en vilo.

Santi, como lo llaman cariñosamente, se mostró visiblemente emocionado al hablar sobre lo que significó para él ser llamado el “novio de Colombia”. Agradecido por el afecto de la audiencia, confesó que se siente orgulloso del ejemplo que dejó durante su participación en el reality.

“Es un honor enorme, me llena de orgullo saber que lo que hice en el Desafío tocó tantas vidas. Me siento agradecido por todo el amor que me han dado,” expresó ante las cámaras de Caracoltv.com.

¿Por qué Santiago eligió a Camila?

La relación especial entre Santi y Camila fue otro de los aspectos más comentados de esta temporada. Los dos formaron un dúo dinámico en cada uno de los Boxes, enfrentando juntos pruebas que pocos podrían superar. Santi explicó que la elección de Camila para acompañarlo en esta aventura no fue casualidad.

“Siempre he admirado lo luchadora que es. Más allá de su capacidad como desafiante, lo que más me impactó fue su calidad humana y su determinación. Fue una decisión difícil para ella dejar el deporte y dedicarse a la familia, pero lo hizo con tanto carácter que no dudé en convocarla,” dijo Santiago.

Por su parte, Camila no ocultó su admiración hacia Santi. Aceptó su propuesta no solo por la confianza que tiene en sus habilidades como competidor, sino también por la fuerza arrolladora de su personalidad.

“Santiago es un competidor excepcional, pero lo que realmente lo hace destacar es su forma de ser. Es alguien que inspira y motiva a quienes lo rodean,” aseguró.

Santi también reveló un detalle que dejó a muchos sorprendidos: su generosidad con Camila. Durante su conversación inicial, le ofreció 60 millones de pesos si lograban ganar el programa juntos. Sin embargo, en un gesto que demuestra su aprecio, decidió aumentar la cifra a 80 millones cuando finalmente se reunieron en la casa.

