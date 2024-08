Shakira y su sobrina aparecen en redes con una petición especial: "Necesitamos tu ayuda"

Isabella Mebarak, sobrina de la reconocida cantante Shakira, llevó a cabo una exposición de arte, el pasado 16 de agosto, con un propósito solidario en la Galería La Cometa, en Miami. El evento, titulado Cuando el arte une corazones, contó con la colaboración de la artista y diseñadora Antonella Farah, y se centró en la recaudación de fondos para ayudar a niños necesitados en Cartagena, Colombia.

La velada fue un momento crucial para Isabella, hija de Tonino Mebarak, hermano y mano derecha de Shakira, quien estuvo presente para apoyar a su sobrina en esta significativa ocasión. La exposición no solo sirvió como plataforma para mostrar el talento artístico de Isabella, sino que también buscó generar un impacto positivo al apoyar a los más vulnerables.

A pesar de los grandes esfuerzos y la asistencia de más de 150 personas, Isabella compartió días después que no se logró recaudar la cantidad esperada. En su cuenta de Instagram, la joven agradeció a todos los asistentes y al fotógrafo Tokyo Filmzz por capturar los momentos especiales de la noche, pero no ocultó su preocupación por no haber alcanzado la meta económica que se habían propuesto.

La recaudación de fondos es esencial para la organización de brigadas médicas que se llevarán a cabo en noviembre, bajo la coordinación de las organizaciones @sharingforkids y @fundacion_jjpb, que trabajan activamente en Colombia.

"Fue una increíble participación de más de 150 personas, pero desafortunadamente no alcanzamos nuestra meta de donaciones", expresó Isabella, añadiendo que estas contribuciones son cruciales para hacer realidad las brigadas médicas programadas. En su mensaje, instó a quienes disfrutaron de la noche, que incluyó vino, una amplia mesa de charcutería, arte y oportunidades de networking, a considerar hacer una donación en el sitio web de Sharing for Kids.

El evento no solo fue una oportunidad para disfrutar del arte y la cultura, sino también para sensibilizar sobre las necesidades de los niños de Cartagena. Isabella subrayó la importancia de las donaciones para garantizar que los pequeños de esta región colombiana puedan acceder a la atención médica necesaria.

A pesar de la gran convocatoria y la presencia de Shakira, el resultado financiero del evento no cumplió con las expectativas iniciales. Sin embargo, Isabella sigue comprometida con la causa y continúa alentando a quienes puedan colaborar a hacerlo, recordando que cada aporte, por pequeño que sea, puede hacer una gran diferencia en la vida de estos niños.

Con una mezcla de satisfacción por la acogida y de preocupación por no alcanzar la meta económica, Isabella Mebarak y su familia siguen trabajando incansablemente para apoyar a los niños de Cartagena, demostrando que el arte no solo es un medio de expresión, sino también una herramienta poderosa para cambiar vidas.

