Horóscopo de hoy 4 de mayo: guía astral y números de la suerte para cada signo del zodiaco

Este domingo 4 de mayo, el universo ofrece una energía especial para renovar intenciones, cerrar ciclos y abrir espacio para lo nuevo.

Con la influencia de la Luna en Capricornio, será un día ideal para organizar tus pensamientos, cumplir compromisos pendientes y tomar decisiones con los pies en la tierra.

La responsabilidad y la madurez serán claves para aprovechar esta jornada. A continuación, descubre qué te depara el horóscopo de hoy y cuáles son tus números de la suerte.

♈ Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Mensaje astral: La jornada te invita a mantener la calma y priorizar tu bienestar emocional. Aunque estés lleno de energía, no te exijas más de lo necesario.

Amor: Buen día para reconectar con tu pareja desde la honestidad.

Dinero: Ten cuidado con los gastos impulsivos.

Salud: Necesitas descansar y recargar baterías.

Números de la suerte: 9, 14, 27

♉ Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Mensaje astral: Este domingo es ideal para reflexionar sobre tus metas personales. Tienes la capacidad de concretar lo que deseas si actúas con perseverancia.

Amor: Momento propicio para resolver malentendidos.

Dinero: Posibilidades de recibir una propuesta inesperada.

Salud: Cuida tu alimentación.

Números de la suerte: 4, 19, 33

♊ Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Mensaje astral: La comunicación será tu mejor herramienta. Aprovéchala para reconectar con personas importantes en tu vida.

Amor: Conversaciones profundas traerán claridad.

Dinero: Evita comprometerte en nuevos gastos.

Salud: Día para calmar tu mente.

Números de la suerte: 11, 23, 30

♋ Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Mensaje astral: Una energía nostálgica podría invadirte. Permítete sentir, pero no te quedes anclado en el pasado.

Amor: Buen momento para expresar tus sentimientos.

Dinero: Oportunidad para poner en orden tus finanzas.

Salud: Requieres equilibrio emocional.

Números de la suerte: 6, 13, 29

♌ Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Mensaje astral: Este día es propicio para cerrar ciclos y abrirte a nuevas posibilidades. Sé valiente para avanzar.

Amor: El romance puede sorprenderte.

Dinero: Recompensas por tus esfuerzos recientes.

Salud: Cuidado con el exceso de estrés.

Números de la suerte: 3, 18, 35

♍ Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Mensaje astral: La organización será tu aliada este domingo. Es buen momento para planificar y tomar decisiones importantes.

Amor: Estabilidad emocional con tu pareja.

Dinero: No temas invertir en algo que te haga crecer.

Salud: Vigila la postura y el descanso.

Números de la suerte: 5, 20, 31

♎ Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Mensaje astral: La armonía que buscas comienza en ti. No busques fuera lo que debes trabajar dentro.

Amor: La conexión con tu pareja se fortalece.

Dinero: Posibilidad de nuevas fuentes de ingreso.

Salud: Practica la meditación.

Números de la suerte: 2, 16, 24

♏ Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Mensaje astral: Hoy podrías enfrentar una verdad importante. No temas mirar de frente aquello que has evitado.

Amor: Habrá revelaciones necesarias.

Dinero: No tomes decisiones apresuradas.

Salud: Haz una pausa y reconéctate contigo mismo.

Números de la suerte: 7, 12, 28

♐ Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Mensaje astral: El optimismo te ayudará a ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Sigue confiando en tu visión.

Amor: Sorpresas en el ámbito romántico.

Dinero: Posibilidades de un ingreso extra.

Salud: Actividad física te hará bien.

Números de la suerte: 10, 15, 32

♑ Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Mensaje astral: Es momento de retomar proyectos que habías dejado de lado. Tienes el enfoque necesario.

Amor: Estabilidad en el vínculo afectivo.

Dinero: Una inversión pasada comienza a dar frutos.

Salud: Excelente energía física.

Números de la suerte: 1, 17, 36

♒ Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Mensaje astral: La creatividad estará a flor de piel. Úsala para transformar aspectos de tu vida que ya no te hacen feliz.

Amor: Tiempo de nuevas conexiones o reconciliaciones.

Dinero: Buen momento para innovar.

Salud: Estás en un momento de renovación interna.

Números de la suerte: 8, 21, 34

♓ Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Mensaje astral: Escucha tu intuición, ella será tu mejor guía hoy. No ignores lo que tu corazón te dice.

Amor: Profundas conexiones emocionales.

Dinero: Buen día para revisar contratos o acuerdos.

Salud: Necesitas más horas de sueño reparador.

Números de la suerte: 22, 25, 38