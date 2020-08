Maluma se volvió un misterio y sus fans quieren saber qué sucedió con el artista urbano de talla mundial.



Su cuenta de Instagram ya no aparece en los buscadores y las fanáticas han alertado que, quizás, ha cerrado su cuenta o se haya eliminado.



Al buscar su nombre sale un mensaje que dice: “Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste esté dañado o que se haya eliminado la página”, lo que ha elevado las especulaciones sobre el artista.



La cuenta de Instagram de Maluma tenía más de 52 millones de seguidores y se desconoce qué sucedera, pues hasta el momento no hay un pronunciamiento del equipo de trabajo del 'pretty boy' sobre esta situación que inquieta a las fanáticas.