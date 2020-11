'Alguien me gusta' de Andy Rivera, Jhonny Rivera y Jessi Uribe recibe disco de platino

View this post on Instagram

Les quiero compartir esta enorme felicidad, nuestro primer disco Platinoooo @andyrivera @jessiuribe3 @jhonnyrivera , gracias Andy esto es gracias a ti, tú fuiste el de la idea , es tu inspiración, no pensé que después de tu nacimiento, vinieras con otro montón de alegrias hijo mío, me sorprende que no te canses de darme y darme motivos para sentirme el papá más feliz y orgulloso, gracias @jessiuribe3 por acompañarnos sin pensarlo ni un minuto en esto que al principio parecía loco, y gracias a todos, medios de comunicación y sobre todo a nuestro público, los queremos 🙏🏼🙏🏼🙏🏼