'Alguien me gusta' conquistó los primeros madrazos del año en La Kalle 96.9 FM

'Alguien me gusta' no se baja de la cima de Los 20 Madrazos, una canción para aquellos que se enamoraron de la mujer equivocada porque ya está comprometida. Al parecer hay muchos así porque no dejan de votar para que se mantenga en el top de las cinco canciones más importantes.

En la posición dos está 'Caballero' de Alejandro Fernández, un tema con mensaje parecido a la número uno, y pisándole los talones 'Despechada' de Alan Ramírez ft. Los hermanos Medina, canción que se ha mantenido durante varias semanas dentro del listado.

lakalle_20madrazos_stories_2.jpg

