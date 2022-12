Carlos V. publicó picante foto con DOS HOMBRES y pide a Instagram que no lo censure

Este fin de semana Carlos Vargas celebró su cumpleaños número 40. En su cuenta de Instagram mostró solo un abrebocas de cómo los festejó y dejó a más de uno boquiabierto.

De acuerdo con el periodista, unos amigos y su hermana le armaron tremendo fiestón en el que incluyeron hasta strippers.

Publicidad

En la imagen que posteó sale el valluno sentado en el piso con dos hombres atrás mostrando la cola.

Aunque realmente su cumpleaños es el 23 de enero, los allegados a Carlos lo hicieron antes, ya que su día no caía un fin de semana.

“Porque mis amigos y hermana celebraron mi cumpleaños sin mojigatería, pero eso sí con mucho amor #los40deVargas. Gracias amigos del alma, jajajajaja. OJO, esta semana les monto un video de lo que hicimos anoche. Para quienes me preguntan, mi cumpleaños es el 23 de enero, pero desde ya empezaron las celebraciones jajajajaja.

Pd: Instagram no me vayas a bloquear por favor”, escribió Vargas al respecto.

Publicidad

Publicidad

La ardiente imagen despertó morbo de sus seguidores, que le piden que publique la grabación.