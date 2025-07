Marlon Moreno de la Venganza de Analía habló de delicada situación que lo llevó al abismo

Marlon Moreno, reconocido por encarnar personajes de temple recio y misterioso en producciones como La Venganza de Analía, ‘El Capo', entre otras, desnudó su alma en el popular podcast ‘Los hombres sí lloran’, conducido por Juan Pablo Raba.

En este espacio, que busca desestigmatizar la expresión emocional masculina y abordar la salud mental, Moreno, a sus 59 años, reveló pasajes oscuros de su vida que lo llevaron al borde del abismo y la compleja dinámica con su hijo.

El actor caleño compartió que a sus 23 años, tras un fallido intento en la actuación, regresó a su ciudad natal sumido en la incertidumbre. Fue entonces cuando la inesperada muerte de su madre lo sumió en una profunda desesperación.

"Quedé perdido en el espacio sideral, ella era mi mejor amiga y ahí se me fue todo", recordó con pesar. El golpe fue doble, pues apenas diez días después, su pareja de entonces y madre de su hijo Brian, le pidió que se separaran. Esta acumulación de tragedias lo llevó a un camino de errancia y excesos.

"Empecé a deambular de casa en casa y a tomar mucho", confesó, admitiendo que la frustración por una "carrera perdida" lo empujó a tomar una drástica decisión.

Carolina Gómez, Paola Turbay y Marlon Moreno en El Klub Foto: La Kalle

"Me tomé esa vaina y me acosté a dormir. Recuerdo haber pensado: ‘Mamá, allá nos vemos’", relató sobre un intento de quitarse la vida. Afortunadamente, su plan no se concretó, y esa experiencia, paradójicamente, lo impulsó a creer que estaba destinado a logros mayores.

Además de su doloroso pasado, Moreno abordó la intrincada relación con su hijo Brian. Con una franqueza sorprendente, el actor admitió ser "muy celoso" en las relaciones sentimentales de su primogénito, un comportamiento que, en el pasado, los mantuvo distanciados por tres años.

Confesó que cada vez que Brian iniciaba un noviazgo, él se convertía en un "obstáculo principal", llegando a decirle a su hijo que algunas de sus parejas "no le convenían".

Recientemente, cuando Brian, también actor, le confió detalles de un nuevo romance, Marlon no pudo evitar expresar su recelo, aunque esta vez su hijo no cortó la comunicación.

"La calle está muy difícil, es muy difícil encontrar pareja que funcione. Es un tema muy delicado", reflexionó Moreno, revelando el miedo de padre a que su hijo sufra.

En medio de estas confesiones, el actor también honró la memoria de su padre, quien falleció cuando él tenía 34 años. Marlon destacó la sabiduría y el rol ejemplar de su progenitor, Sergio, a quien siempre siguió sus consejos.

Con una anécdota nostálgica, recordó un momento en que, emocionado por la belleza de una mujer, buscó la opinión de su padre. "La mujer, sabe mucho mi hijo", fue la enigmática respuesta paterna.

"Al otro día le terminé", confesó Moreno, ilustrando la profunda influencia y el respeto que sentía por su padre.

Hoy, Marlon Moreno no solo es un actor consagrado, sino un hombre que, con sus experiencias, busca humanizar la figura masculina y resaltar la importancia de la salud mental.

