Aparece la última selfie tomada por Miguel Uribe minutos antes del atentado: “Me abrazó”

El 7 de junio de 2025, el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay realizó una visita política al barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Lo que parecía un día más de contacto con la ciudadanía terminó convirtiéndose en una de las noticias más impactantes del año: el atentado que lo dejó gravemente herido y lo mantiene en cuidados intensivos. Pero antes de que todo ocurriera, hubo una imagen que hoy recorre redes sociales con fuerza: su última selfie.

Minutos antes del ataque, Miguel Uribe entró a un salón de belleza en medio de su recorrido por el sector. Allí saludó con cercanía a varias personas que estaban en el lugar. Una de ellas, Paula Acuña, no solo conversó con el senador, sino que fue protagonista de un momento que hoy parece sacado de otro tiempo: una fotografía tomada con total tranquilidad.

“Él se acercó, me saludó y, sin pensarlo mucho, cogió mi celular y se tomó una foto conmigo. Me abrazó como si ya nos conociéramos de antes”, dijo la mujer en declaraciones para el canal ‘La Red Viral’. La imagen fue compartida después del atentado y no tardó en volverse viral, no solo por su contenido, sino por la carga emocional que ahora tiene.

Miguel, sonriente, vestido con ropa casual y rodeado de vecinos, aparece relajado, con la actitud de quien aún no sabe que en cuestión de minutos todo cambiará.

Paula Acuña y Miguel Uribe, antes del atentado /Foto: La Red Viral

La foto fue tomada minutos antes del atentado

Según el testimonio de Paula, luego de salir del establecimiento decidió seguir la actividad política que el precandidato estaba liderando en un parque cercano. No habían pasado muchos minutos cuando se escucharon los disparos.

Después del ataque, Miguel Uribe fue trasladado a la Fundación Santa Fe, donde permanece bajo supervisión médica intensiva. Recibió tres impactos de bala, dos de ellos en la cabeza. Aunque ha sido sometido a varias cirugías, el parte médico más reciente confirma que su estado sigue siendo grave, con pronóstico reservado a nivel neurológico.

Familiares, amigos, seguidores y figuras públicas han expresado su apoyo, mientras en distintas ciudades se han organizado velatones y cadenas de oración. El país sigue pendiente de cualquier señal positiva sobre su evolución.

