ChocQuibTown presenta ‘Amor Tóxico’, un tema para aquel que le cuesta dejar a quien le hace mal

En medio de la reapertura mundial, ChocquibTown le apuesta a un mensaje universal de sensatez y empatía en su nueva producción al lado del puertoriqueño Dalex, 'Amor Tóxico' su próximo lanzamiento y que está disponible desde el 6 de noviembre en todas las plataformas de música.

En palabras de Goyo : “Un Amor Tóxico es ese que no te deja crecer; egoísta, que no piensa en lo que hace feliz a la otra persona, así como es tóxica la dificultad de cortar con una persona con la que se quiere estar, pero no te brinda lo que necesitas”.

'Amor Tóxico' es una colaboración con el artista urbano Dalex, “un artista con mucha visión, fresco, cool y con un gran mensaje”, cuenta Goyo. Este junte llega poco después de 'Que lástima' junto al panameño Sech.

Uno de los puntos destacados de ChocQuibTown como propuesta artística ha sido su atención a sus apuestas audiovisuales. El lanzamiento de 'Amor Tóxico' viene acompañado por un videoclip que ambienta la historia de la canción, mostrando la frialdad y oscuridad que se vive en esos momentos de dificultad, mientras presenta a los integrantes de Chocquibtown cómo unos seres que desde otra dimensión observan la historia e intervienen tratando de equilibrar la situación.

Por otra parte, para la agrupación colombiana es motivo de gran alegría recibir el anuncio de La Academia Latina de la Grabación, que designó a Gloria “Goyo” Martínez en el grupo de las Leading Ladies of Entertainment de 2020, que otorga reconocimiento al trabajo de mujeres profesionales dentro del sector de las artes y entretenimiento cuya conciencia social, así como sus importantes aportes, han inspirado a la siguiente generación de mujeres líderes.