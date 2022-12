Foto: Laura Acuña le lanzó TREMENDO piropo a Tatán Mejía

Tatán Mejía publicó un divertido video en su cuenta de Instagram, pero fue el comentario de Laura Acuña el que llamó la atención de sus fanáticos.

La presentadora quedó 'flechada' con la apariencia del motociclista y escribió: El nuevo look que luce mucho.

El comentario suma casi 200 likes y el esposo de Maleja Restrepo con algo de sencillez respondió que solo se había peinado un poco.

¡Pero ojo! No fue la única que se percató de la apariencia de Tatán, Laura Tobón también salió a escena en la publicación y se refirió al popular look. "Solo me lo lavé", respondió el instagramer cuando fue increpado sobre su imagen.

Más allá de su peinado, Tatán dio mucho de qué hablar con el video, pues durante la grabación conduce mientras usa una máscara para burlarse de la cantaleta de las parejas, ¿imprudente? juzguen ustedes mismos y de paso, disfruten del material audiovisual.

"Así se ven cuando están dando cantaleta,cuando te dan gallina”, escribió en la publicación.

