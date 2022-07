La particular petición que le han hecho a Christian Nodal sus fanáticos

El joven cantante de música regional mexicana Christian Nodal en los últimos meses ha estado en boca de mucha gente, pues no sólo ha protagonizado los titulares de muchos medios de comunicación por su infortunada ruptura con Belinda , sino que sus opiniones han generado revuelo, a tal punto que en ocasiones se ha convertido en blanco de críticas y señalamientos por su extraña forma de actuar.

Publicidad

Pues lo cierto es que la imagen que muchos tenían de Nodal, está un poco alejada de lo que el cantante ha mostrado con sus actos en los últimos meses. Así se lo han expresado varias internautas a través de sus redes sociales. Es por eso que el interprete de canciones como "Ya no somos ni seremos", "Aquí abajo" y "La sin vergüenza", ha aprovechado los diferentes conciertos que ha realizado en las últimas semanas, para hablar de las diferentes situaciones a las que se ha venido enfrentando.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra, me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda,yo sólo interpreto mi música” dijo el joven de 23 años, durante un extenso discurso que emitió en una presentación que hizo en nuestro país.

No obstante, todo parece indicar que al público de Nodal no le agrada mucho que el cantante se alargue hablando de su vida y demás, pues en varios videos que deambulan por las redes sociales ha quedado en evidencia como muchos de los espectadores de sus conciertos le solicitan que en vez de hablar tanto, cante.

Primero quieren fama y reconocimiento y luego ya no la quieren . ES UN PRECIO QUE TIENEN QUE PAGAR Y TIENEN QUE APRENDER A LIDIAR CON ESO . #Nodal …

Enfócate en tu “talento” y sigue por que te vas a pasar concierto en concierto de Tu Fama ? Que hueva !! pic.twitter.com/39pWT4Ztu4 — JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) June 27, 2022