¡Lo dice la ciencia! Estas diez MUJERES son las más HERMOSAS del mundo

Desde hace mucho se ha debatido acerca de la existencia de patrones específicos que determinen si una persona es bella o no. Sin embargo, investigadores han creado un método científico que, aseguran, mide el grado de belleza de una persona.

Julian Da Silva, cirujano plástico del Centro de Estética Facial y Cirugía Plástica Avanzada, explicó a Infobae que la fórmula consiste en establecer doce puntos referenciales en el rostro de la mujer y entre más simetría exista entre estos, más perfección tiene.

Los puntos a correlacionar son ojos, cejas, nariz, mentón y forma facial.

Varios rostros del mundo del espectáculo se expusieron al estudio y el resultado son estas diez mujeres consideradas las más bellas del mundo.

1. Amber Heard: Actriz estadounidense de 31 años y exesposa de Jhonny Deep.

2. Kim Kardashian: ¡Empresaria y estrella del reality show E! Keeping Up with the Kardashians.

3. Kate Moss: Supermodelo inglesa de 43 años.

4. Emily Ratajkowski: Modelo elegida como la mujer más sexy del mundo en 2014.

5. Kendall Jenner: Modelo y hermana de Kim Kardashian.

6. Helen Mirren: Reconocida actriz británica de 72 años.

7. Scarlett Johansson: Actriz y modelo estadounidense de 32 años.

8. Selena Gómez: Actriz y cantante estadounidense de 25 años.

9. Marilyn Monroe: Fue una actriz de cine quien falleció 1962 a sus 36 años.

10. Jennifer Lawrence: Actriz de Hollywood de 26 años.