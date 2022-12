Luisa Fernanda W se DECIDIÓ a bailar ’Dura’ y sus seguidores le dieron DURO

Luisa Fernanda W se ha caracterizado por descrestar a sus seguidores una y otra vez, ya sea con sus fotos en vestido de baño, sus dramáticas series o con las ocurrencias que tiene muy a menudo.

Lo cierto es que la youtuber no se había arriesgado demasiado cuando de bailar se trataba, pues según ella misma, y algunos críticos que la siguen, no es que lo haga muy bien.

En esta ocasión se quiso arriesgar, aunque prefirió curarse en salud con el mensaje que acompañó el video: “Me retaron cómo 500 mil veces hacer este challenge, no me juzguen no bailo muy bien jajajajaja pero me lo disfrute”, escribió.

Sus seguidores reaccionaron de diferentes formas al ver el famoso baile de una de las canciones del momento, unos la endiosaron diciendo que bailaba espectacular y otros le hicieron honor al título del tema y le dieron ‘duro’ por redes insinuando que debe hacer menos gimnasio y más clases de baile.

¿Qué tal te pareció a ti?



