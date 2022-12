¿Por qué Carlos Giraldo no pudo ir al FUNERAL de sus padres?

Pese a que es poco dado a hablar de su vida íntima, Carlos Giraldo contó una triste anécdota.

El presentador se refirió a cuando murieron sus padres, funerales a los que no pudo asistir por cuestiones laborales.

Los lamentables hechos sucedieron entre los años 80 y 90, cuando el palmireño incursionaba en el teatro musical junto a María Cecilia Botero.

“En una, incluso, todo se juntó para que yo no pudiera asistir. Estábamos en Barranquilla y como ese día hubo paro de transportes no conseguí quién me llevara al aeropuerto y me tocó no ir. No fui al funeral ni de mi mamá y después al de mi papá tampoco por estar trabajando”, aseguró el periodista.

La noticia la contó a raíz de un chisme. La hija de los contantes Amanda Miguel y Diego Verdaguer reprogramó la fecha de su boda para que sus padres pudieran asistir, ya que la pareja tenía un concierto, el cual no podían cancelar.