Tatán Mejía SUFRE accidente de tránsito mientras grababa un Instagram live

Sebastián Mejía tiene en vilo a todos sus seguidores luego de que transmitiendo un live en Instagram grita desesperadamente por una mujer mientras conducía. "Parce la señora, frená", gritó el motociclista.

El impactante video muestra su reacción e impacto por el un choque, después se escucha un sonido fuerte y está acompañado de alguien, quien al parecer iba conduciendo.

Él se baja rápidamente del automóvil y luego de unos segundos regresa para finalizar su grabación. Todos quedaron bastante asustados, algunos se fueron a la última publicación de su esposa para preguntar por lo sucedido.

Qué apuesto a que esto de Tatan Mejía mañana será parte de otra campaña de redes sociales como la de Manuel Turizo o la de Carlos Vives para promocionar algo? 🤔



pic.twitter.com/PjO5iz79rf — Jorge Montejo (@Sin_patrocinios) October 17, 2018

Solo hasta esta mañana, el motociclista publicó una historia y aseguró que todo está bien, que no pasó nada.

"Buenos días, la gente me está preguntando (...) no pasó nada, no hubo ningún atropello. Esta noche les termino de aclarar pa' donde va esta vuelta", escribió.

Luego de este video varios sospechan que puede tratarse de una campaña publicitaria, ¿ustedes qué opinan?



