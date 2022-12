Tremendo REGAÑO de Jessica Cediel a quienes la criticaron por “mostrar un pezón”

Jessica Cediel usa sus redes sociales para compartir con sus seguidores momentos de su día a día, sus proyectos e incluso, uno que otro consejo, ya sea de belleza o motivacional.

Por un video en el que pretendía hacer unas recomendaciones de ropa, pero sus seguidores se fijaron en algo que se asomaba por su blusa.

De acuerdo con la bogotana, fueron muchos los que le escribieron que estaba mostrando un pezón.

Cansada de tanto comentario, la presentadora publicó un video en el que aclaró lo sucedido.

En realidad, se trataba de una florecita que usan las mujeres, precisamente para cubrir esa zona, la cual por accidente se le salió.

“Cada quien ve lo que quiere ver, me queda más que claro con la historia que les voy a compartir en este instante. Imagínense que yo les acabo de montar unos videos haciéndoles una recomendación de la ropa y empezaron a decirme: ‘ay Jessi, se te ve el pezón’. Se me ve el pezón, según algunos. No, déjenme decirles que no es así como lo están viendo, no es el pezón, es una silicona que uno utiliza para tapar precisamente y que no se vea nada y,que por accidente,no me di cuenta y se salió, pero, por favor no sean tan malpensados y no sean tan… qué cosa tan terrible… Ni crean pues que la textura y el color de un pezón va a ser así, ni el mío ni el de cualquiera, a no ser que yo sea una muñeca de plástico, así que no sean tan malpensados”, expresó muy enojada Jessica.

