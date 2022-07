VIDEO: Belinda revela detalles inéditos de su vida personal

Pese a que la cantante Belinda ha sido muy prudente desde que su exnovio, el cantante de música regional mexicana Christian Nodal, dio a conocer que su relación había llegado a su fin; la artista ha sido foco de noticias y señalamientos por todo el escándalo que se desencadenó luego de que el cantante dejara en evidencia un chat que revelaría el motivo por el cual su historia de amor finalmente no prosperó.

No obstante la artista no se ha dejado 'achicopalar', y ha enfocado todas sus energías en sus proyectos profesionales que al parecer marchan de maravilla. Por lo tanto, se ha visto a la joven interactuar bastante con los medios de comunicación pero no para hablar de su ruptura, sino para darse a conocer muchísimo más como artista y como persona.

De hecho así sucedió durante una entrevista que ronda en los últimos en redes sociales en la que la intérprete de canciones como 'Muriendo lento', 'Luz sin gravedad' y ' Boba niña nice', reveló detalles de su vida privada; como por ejemplo que ha pasado hasta tres días sin bañarse, aunque si bien no le gusta mucho pasar tantos días sin darse una ducha.

Así mismo, la cantante reveló que cuando era pequeña quería ser como su abuela, la cual más que una abuela era su amiga y confidente, quien falleció hace un año a sus 88 años de edad.

Entre otras cosas, 'Beli' como le dicen sus fans de cariño, reveló que la mayor sorpresa que le han dado fue cuando le dijeron que la habían elegido para participar en la serie de Netflix 'Bienvenidos a Edén'.