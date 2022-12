Video: ¿Se le salió? Luisa Fernanda W habló de su RELACIÓN con Sebastián Yatra

Luisa Fernanda W fue una de las 'víctimas' de Sebastián Yatra cuando el artista se encontraba promocionando su canción 'robarte un beso'.

Hace ocho meses, el artista le dio un pico durante una entrevista en el canal de la youtuber. Sin embargo, otra colega revivió este momento para preguntarle a Luisa Fernanda W si había pasado algo más.

Publicidad

Te puede interesar: ¿Ya no lo esconden? Las fotos que confirmarían el NOVIAZGO de James y Shannon de Lima

¿Ha pasado algo más de lo que la gente ha visto en internet? le increpó Mariam Obregón. Ella solo pudo guardar silencio y con algo de picardía beber un trago -cumpliendo el reto del video-

El silencio de Luisa Fernanda W fue interpretado por sus seguidores como un sí, ¿ustedes qué opinan?

Publicidad

¡Pero eso no fue lo único! Luisa Fernanda W confesó en otro video que un ex la había buscado y que su actual pareja se había dado cuenta. Aunque no quiso decir nombres, los seguidores asociaron las palabras de la Instagramer con Mateo Carvajal, quien actualmente mantiene una relación con la presentadora Melina Ramírez.



Publicidad