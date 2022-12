Video: Yeison Jiménez la rompió en redes con su disfraz de “BENDECIDA y AFORTUNADA”

Yeison Jiménez quiso darle otro estilo y enfoque a este Halloween. El cantante se disfrazó de las famosas “bendecidas y afortunadas”.

El artista de música popular sorprendió a sus seguidores en Instagram con un gracioso video.

En la publicación sale con un enorme accesorio en forma de peluca rubia e imitando a una mujer.

“Soy una princesa de Dios, bendecida, afortunada no, porque no he conseguido marido”, dijo el intérprete de “Ya no mi amor” entre risas.

La publicación del caldense solo desató risas entre sus fanáticos, en especial el final de la grabación en la que hace la boca como lanzando un beso.