Videojockey de La Kalle 'encendió' las redes con candente aparición en video de Banda La W.C.

La agrupación colombiana ‘La W.C. Banda Sinaloense’ lanzó este viernes el video oficial de la canción ‘Déjame partir’, el cual fue producido y grabado por Caracol Televisión, en patrocinio con La Kalle.

Y como primicia, el video fue presentado en medio del programa Kallejiando, en el que los integrantes de la banda musical revelaron algunas anécdotas sobre la grabación de este clip que promete ser todo un éxito en Colombia y el exterior.

Esta banda, que lleva cerca de cinco años desde su creación, logró tener su video musical luego de que ganara con su canción ‘Déjame partir’, el concurso ‘Talentos K’, de La Kalle.

Además de la producción, La W.C. contó con la participación de la videojockey de La Kalle Danny Galvis, quien fue la protagonista del videoclip.

Los integrantes de la agrupación agradecieron el apoyo de La Kalle en hacer realidad su sueño de sonar no solo en Colombia sino en el exterior, además de ya poder contar con un video musical.

“Cuando creamos la banda, fue porque nos gustó el formato de banda regional mexicana y quisimos traerlo a Colombia, pero nunca nos imaginamos lograr tanta acogida y es un sueño cumplido poder estar aquí en La Kalle”, expresaron.

Reconocieron que el lanzamiento de este video musical los llenó de ansiedad “porque somos los pioneros en lanzar un video de banda sinaloense en Colombia”.

En cuanto a la modelo Danny Galvis, los integrantes de la agrupación aprovecharon para destacar la hermosura de la joven, quien descrestó en el video por su belleza y espectacular figura.

La propia videojockey confesó que se divirtió mucho en la grabación, en la que también hubo algunos contratiempos.

Pues recordaron que el uso de tacones le jugó una mala pasada a Danny quien casi termina rodando por unas escaleras.

“Casi me mato porque hace mucho no usaba tacones y estos eran demasiado altos. Se me enredaron en el vestido, bajando unas escaleras y se me dañaron ambos tacones”, relató Danny entre risas.

La banda La W.C. expresó que la grabación del video fue completamente divertida y llena de buenos recuerdos.

Finalmente, la agrupación invitó a los oyentes y seguidores disfrutar del video oficial de ‘Déjame partir’ y seguir escuchando su canción, la cual ya entró en la programación musical de La Kalle.