Yeison Jiménez se quemó en concierto tras incidente con lanzallamas

El cantante de música popular Yeison Jiménez vivió un momento de angustia en medio de un concierto, debido a un incidente que además lo dejó con lesiones en su cuerpo.

Fue el propio cantante quien dio a conocer los hechos a través de un video en sus redes sociales contando lo sucedido y, además, dando un parte de tranquilidad a sus fanáticos que no dejaban de preguntar por su estado de salud.

Según lo revelado por el intérprete de canciones como ‘Aventurero’, todo ocurrió en medio de un concierto que realizó este fin de semana en Tuluá, Valle del Cauca.

Pues el artista se encontraba en tarima realizando una majestuosa presentación cuando observó que uno de los asistentes al evento, que se encontraba muy cerca a la tarima le ofreció un trago; el cantante, que suele interactuar con su público en conciertos, aceptó la cortesía y se acercó a recibir la copa.

Pero en ese momento la situación se puso tensa ya que, al parecer, accidentalmente, se activó un lanzallamas que hacía parte del show, justo cuando el artista estaba muy cerca del objeto.

Por fortuna Yeison Jiménez, al sentir el calor logró reaccionar y alejarse para evitar mayores lesiones; sin embargo, el calor alcanzó a afectarle parte de la piel.

El propio artista de música popular mostró las secuelas del incidente que, por fortuna, no pasó a mayores, y le dejó una quemadura superficial que no requirió de mayor urgencia.

“Todo por recibirle un par de guaros a mi público”, escribió el cantante en su video difundido en las historias de su cuenta de Instagram.

Además aclaró que, en medio de la emoción por su evento y la interacción con su público “no me di cuenta y me arrimé mucho al lanzallamas”.

Sin embargo, el artista aseguró estar bien mientras mostró su cuello y parte de su pecho rojos producto de la quemada.