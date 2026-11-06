Los CDT que mejor pagan en noviembre; entidades entregan hasta el 13,1% de rentabilidad

En la recta final del año 2026, muchas personas se plantean el propósito financiero de invertir su dinero con miras a obtener un rendimiento económico valioso para el 2027.

Dentro del mercado financiero nacional, existen diversas alternativas para destinar capital, entre las que destacan las acciones, los bonos corporativos, los fondos colectivos y los Certificados de Depósito a Término (CDT), disponibles tanto en plataformas físicas como digitales.

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El CDT se mantiene como un producto accesible que ofrece la gran mayoría de los bancos e instituciones financieras legales en el país.



Su atractivo principal radica en que se distingue por su bajo riesgo y por la facilidad de conocer de antemano la rentabilidad exacta que recibirás desde el momento de la apertura. Para abrir uno de estos productos, se requiere mantener el dinero depositado durante un periodo determinado de al menos 30 días.



¿Cuáles son los bancos y entidades con los mejores CDT en noviembre de 2026?

Al momento de elegir una inversión a término fijo, la tasa de interés es el factor determinante que buscas para calcular la utilidad final de tu ejercicio financiero.

Según los análisis recopilados por la plataforma digital Mejor CDT, la entidad Koa encabeza las opciones más rentables para este mes.

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Si realizas una apertura a un plazo mínimo de 12 meses con un monto a partir de los $250.000 pesos, obtendrás una utilidad del 13,1% efectivo anual (E.A.).

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Otras entidades financieras también compiten con rendimientos muy elevados para depósitos a un año o más:

Credifamilia: Ofrece una tasa de interés del 13% E.A. para inversiones pactadas a un plazo de 12 meses.

Ofrece una tasa de interés del 13% E.A. para inversiones pactadas a un plazo de 12 meses. Banco Finandina: Cuenta con tasas de rendimiento que alcanzan hasta el 12,50% E.A..

Cuenta con tasas de rendimiento que alcanzan hasta el 12,50% E.A.. Banco Santander: Dispone de un porcentaje de rentabilidad que supera el 10% E.A., el cual aumenta según el valor del depósito y el plazo escogido.

¿Qué opciones de CDT ofrecen mayor flexibilidad en plazos y qué factores afectan su rentabilidad?

La tasa de interés de un CDT no es fija para todas las situaciones; por el contrario, esta varía según el plazo de inversión que selecciones, el valor total del depósito y la entidad bancaria que elijas. Si no deseas dejar tu capital congelado durante un año entero y prefieres plazos más cortos o flexibles, el mercado financiero ofrece alternativas destacadas:

Banco de Occidente : Entrega una tasa del 12,45% E.A. para CDT configurados a plazos de entre 91 y 119 días.

: Entrega una tasa del 12,45% E.A. para CDT configurados a plazos de entre 91 y 119 días. Banco Popular: Ofrece una rentabilidad del 12,38% E.A. para depósitos acordados a un periodo de 61 a 89 días.

Ofrece una rentabilidad del 12,38% E.A. para depósitos acordados a un periodo de 61 a 89 días. Ban100: Mantiene una tasa del 11,20% E.A. para alternativas de inversión fijadas entre 150 y 179 días.

Evaluar el equilibrio entre el rendimiento ofrecido, el monto de apertura requerido y el tiempo que puedes mantener tu dinero depositado te permitirá seleccionar el producto que mejor se ajuste a tus necesidades financieras inmediatas.