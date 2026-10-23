CDT Digital toma fuerza en Colombia en estratos de 1 a 3; pueden invertir desde $250 mil

Aunque los CDT (certificados de depósito a término) son una alternativa para ahorrar y obtener rendimientos, su uso en Colombia aún es desconocido por miles de personas; pues según el Reporte de Inclusión Financiera 2025, elaborado por Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera, apenas el 3,6 % de los adultos del país cuenta con este tipo de producto.

En ese contexto KOA, Compañía de Financiamiento, se ha planteado el objetivo de mejorar el modelo financiero de los colombianos en cuanto a ahorro y rentabilidad a través de CDT, por lo que desde 2025 implementó su CDT digital con facilidades y opciones para todas las poblaciones y edades.

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Luego de un año KOA ha logrado un gran posicionamiento en el país, llegando a activar, incluso, el interés de adultos mayores por esta modalidad de inversión a corto, mediano y largo plazo. Es por esto que actualmente la entidad cuenta con con más de 18.000 ahorradores, más de 28.500 certificados constituidos y un acumulado superior a los $435.000 millones en inversiones, de acuerdo con el balance presentado.



La compañía, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, también reportó que su producto ha llegado a 410 municipios de 31 departamentos. Cerca del 49 % de sus clientes se encuentra fuera de Bogotá, mientras que el 54 % pertenece a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.



Durante su primer año, el CDT Digital de KOA generó más de $14.242 millones en intereses para sus ahorradores, según los datos entregados por la compañía

“Hace un año nos trazamos una meta y era probar que invertir no debería ser complejo ni algo de algunos pocos. Hoy más allá de las cifras, nos satisface ver que miles de colombianos están tomando la iniciativa de ahorrar y descubrir nuevas posibilidades para hacer crecer su patrimonio”, afirmó Lina Galindo, presidenta de KOA, al presentar el balance del primer aniversario.

¿Cuánto es el monto mínimo para abrir un CDT?

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El producto permite abrir un certificado completamente en línea desde $250.000, con una tasa fija acordada al momento de la constitución. Además, cuenta con la cobertura del Seguro de Depósitos de Fogafín, sujeta a los límites y condiciones establecidos por ese mecanismo.

Los inversionistas no están atados a tener que esperar un año para recibir sus rendimientos; pues la compañía permite ahorros en diferentes tiempos, a partir de tres meses, y da la opción de recibir rendimientos de forma mensual o a termino del tiempo escogido.

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El modelo digital es otro atractivo, pues los interesados ya no tienen que esperar largas filas físicas o durar horas en una llamada para poder abrir un CDT ya que KOA habilitó la opción virtual para abrirlo en pocos pasos y sin tanto trámite.

De acuerdo con la empresa, el 43 % de los CDT se abrió fuera del horario bancario, mientras que el 29 % de los clientes tiene más de un certificado.

Oportunidad para jóvenes y hogares de ingresos medios y bajos

Otro de los datos destacados por KOA es que el 35 % de sus ahorradores tiene 35 años o menos. La participación de este grupo se suma a la de los clientes de estratos 1, 2 y 3, que representan el 54 % de la base reportada.

La compañía busca ampliar su presencia entre jóvenes y personas que han tenido menor acceso a productos de inversión. La digitalización puede facilitar la apertura de estos instrumentos, aunque el acceso efectivo también depende de factores como la capacidad de ahorro, la disponibilidad de recursos y el conocimiento financiero.

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Para los usuarios, un CDT puede servir para mantener una suma de dinero invertida durante un plazo definido y recibir los rendimientos pactados. Antes de constituirlo, es importante revisar la tasa efectiva anual, el tiempo durante el cual permanecerá invertido el dinero, las condiciones del producto y la protección de Fogafín dentro de sus límites vigentes.

El CDT Digital marcó una nueva etapa para KOA, compañía que cuenta con una trayectoria de 13 años en el mercado financiero, principalmente mediante créditos de libranza dirigidos, entre otros segmentos, a pensionados.

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Desde 2013, la operación ha desembolsado más de $2,5 billones y atendido a más de 125.000 clientes históricos de libranza, según las cifras suministradas por la entidad. En 2026, la fusión entre KOA y ExcelCredit consolidó ambas operaciones en una sola compañía de financiamiento vigilada por la Superintendencia Financiera. La integración reunió la experiencia de las dos empresas en crédito con una oferta que también incluye ahorro e inversión digital.