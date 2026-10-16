Nequi lanza nuevo cambio para retiro de dinero; también aplica para consignaciones

Los usuarios de Nequi tendrán una nueva alternativa para depositar y retirar dinero en efectivo en Colombia y no depender únicamente de cajeros automáticos.

Esto luego de que las tiendas OXXO habilitadas se incorporaron a la red de corresponsales de la plataforma financiera mediante Puntored, con lo que se amplían los establecimientos donde se pueden realizar estos movimientos de dinero.

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La incorporación se suma a una red física de cerca de 48.000 puntos, integrada por corresponsales de Bancolombia y Nequi a través de diferentes aliados. Según la compañía, esta infraestructura tiene presencia en el 99 % de los municipios del país y busca complementar las operaciones que los usuarios realizan desde el celular.



¿Dónde se podrá retirar y depositar dinero de Nequi?

Con la llegada de OXXO, los usuarios podrán realizar depósitos y retiros en las tiendas de esta cadena que estén habilitadas para prestar el servicio. La operación se realizará a través de Puntored, aliado de la red de corresponsales.

La incorporación amplía las alternativas disponibles en establecimientos que muchas personas visitan habitualmente. La red también incluye corresponsales de Bancolombia y puntos de aliados como ARA, Olímpica, Ísimo, Corbeta, Farmatodo y Farmanorte, entre otros.

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En total, la infraestructura reportada está respaldada por más de 28.000 corresponsales Bancolombia y cerca de 20.000 puntos de Nequi operados mediante aliados.

Cabe recordar que la cobertura no se limita a las principales ciudades. La compañía destaca la presencia de corresponsales en municipios apartados, como Cumaribo, en Vichada, donde las distancias entre centros poblados pueden dificultar el acceso a servicios financieros.

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Recomendaciones para hacer transacciones de forma segura

Nequi recomienda utilizar únicamente los establecimientos autorizados para realizar depósitos y retiros. Antes de desplazarse, los usuarios pueden consultar los puntos habilitados en el sitio oficial de la plataforma: https://www.nequi.com.co/personas/usa-tu-plata/canales-nequi.

También es importante seguir las instrucciones de la aplicación, revisar el monto antes de confirmar cada operación y no compartir claves, códigos de retiro ni información confidencial con terceros.

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La entidad recuerda que no solicita claves, códigos, códigos QR ni datos personales mediante llamadas, mensajes o redes sociales. Estas precauciones ayudan a reducir el riesgo de fraude al utilizar los canales digitales y físicos.

Nequi cuenta con más de 29 millones de usuarios que pueden utilizar la aplicación para transferir dinero, pagar, ahorrar, acceder a crédito, recibir remesas y usar otros servicios financieros. Sin embargo, el efectivo continúa siendo necesario para algunas transacciones cotidianas, por lo que la plataforma mantiene una red de puntos físicos para depósitos y retiros.