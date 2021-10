A Nacho Vidal se le está durmiendo el ‘canario’ y hace un llamado desesperado

El reconocido actor porno Nacho Vidal hizo una seria confesión sobre una situación de salud que estaría afectando su profesión en el cine para adultos.

A través de un video, Vidal cuenta que ha comenzado a sentir una disfunción eréctil en la que “mi pene no consigue tener la dureza que normalmente tenía”.

El actor de 48 años asegura que es una situación que le preocupa bastante y que por eso decidió hacerlo público para tratar de encontrar una solución.

“Hago un llamamiento a quien sea que me pueda ayudar. Lo he probado todo. He recurrido a urólogos, he tomado pastillas y no funciona”, dice.

Agrega que le gustaría que lo ayudaran a encontrar una alternativa, ya sea por parte de algún médico, clínica o persona particular que crea tener la solución a su disfunción.

Pide que quien crea tener una ayuda a su problema lo contacte y, asegura, que probará el tratamiento que le ofrezcan.

“Estoy dispuesto a probar todos los tratamientos que sean necesarios para volver a conseguir un pene duro”, dice el actor porno.

Invita a que le escriban y que le ayuden para “volver a levantar al ‘vidal’”.

Tras la confesión del actor, varias reacciones han surgido en redes sociales, entre las que se destacan las que le aconsejan “no afectar más su salud con algún tratamiento o pastillas que a futuro puedan traerle consecuencias peores”.

Por otro lado, algunos usuarios comentan que esta es una reacción normal de su cuerpo teniendo en cuenta su edad y el estilo de vida que llevó, atribuyendo la disfunción a un “agotamiento del pene”.