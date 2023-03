Actor revela que tuvo que firmar contrato de confidencialidad para poder ser novio de Belinda

La cantante mexico-española Belinda es considerada por muchos una de las mujeres más guapas del planeta. Por ende no es gratuito que muchas celebridades como por ejemplo el cantante de música regional mexicana Christian Nodal, y el mago e ilusionista Criss Angel hayan ‘caído’ redonditos a sus pies.

A lo largo de su vida, Belinda ha demostrado ser una mujer disciplinada, multifacética y sobre todo muy talentosa. Sin embargo, para nadie es un secreto que en los asuntos del amor no ha corrido con mucha suerte, pues sus relaciones siempre terminan convirtiéndola en foco de noticia, y por si fuera poco no dejándola muy bien parada, pues de acuerdo a diversas declaraciones que en su momento han realizado sus exparejas lidiar con ella y su familia al parecer no es una tarea fácil.

De hecho hace poco, el actor mexicano Jose Ángel Bachir, quien dice haber sostenido una relación amorosa con la intérprete de canciones como 'Luz sin gravedad' y 'Amor a primera vista', reveló que uno de los requerimientos con los que tuvo que cumplir para poder andar con 'Beli', fue aceptar firmar un contrato de confidencialidad.

Así lo afirmó el artista durante su paso por la alfombra roja del lanzamiento de la serie de la plataforma streaming de HBO Max, "Marichis": "Aseguran que yo dije que yo niego absolutamente una relación con Belinda; eso jamás lo he hecho, jamás lo haría, pero no puedo hablar respecto a eso, porque firmé un contrato de confidencialidad”.

Si bien, se desconoce si el supuesto contrato de confidencialidad también lo tuvieron que firmar las anteriores parejas de la cantante. ¿Tu lo firmarías?

