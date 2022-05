Aida Victoria deja poco a la imaginación con declaraciones sobre sus preferencias en la cama

Aida Victoria Merlano es una de las mujeres más frenteras que hay en las redes sociales y a quien le gusta hablar de todos los temas con sus seguidores.

Hace poco, la influencer dejó el cajón de preguntas en sus historias de Instagram y allí varios de sus seguidores aprovecharon para que ella respondiera sobre algunos temas bastante subidos de tono.

Publicidad

Para nadie es un secreto que a Aida Victoria Merlano le encanta hablar de sexo, y esto se notó en sus videos con respuestas, pues se le vio muy entusiasmada con el tema.

Comenzando con la charla, ella respondió cuál es su posición favorita en la cama: "Arriba y de espaldas. Cuando uno se acomoda, tira pelito, hace miradita y encoñ%$&".

Publicidad

Algunos segundos más adelante, la influencer aseguro que prefiere que el miembro masculino sea largo, luego dijo que le gusta en cuatro y no le importa si son morenos o blancos desde que sean calientes.

En la misma filmación, la joven aprovechó para contar una experiencia sexual que tuvo con un hombre. Ella dijo: "Una vez fui a un restaurante y yo casi nunca uso panties, tenía un vestido, me pare y le dije a la persona, pon la mano, me le senté en la mano y esa persona empezó a hacer de las suyas".

Publicidad

La filmación fue rescatada por la cuenta de Instagram llamada Másrechismes y allí varios internautas han opinado al respecto: "No mami eso no sirvió con jeffer", "Tan encoñadora que no pudo con yeferson cossio la probó y la despachó 😂", "Dicen que el que mucho habla no hace nada", y muchos más.