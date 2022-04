Aida Victoria Merlano confesó que quiere ser observada mientras lo hace

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano ha logrado cautivar a sus tres millones de seguidores con su exótica belleza latina, pero sobre todo con su personalidad y carácter. A través de diferentes publicaciones realizadas en su cuenta oficial de Instagram, la mujer ha demostrado que ella no está dispuesta a fingir ser lo que no es, con tal de encajar, ni mucho menos tragar entero cuando algo no le gusta o le molesta.

Además cabe resaltar que cuando se trata de hablar de sexo y relaciones, la joven ha mostrado mucha honestidad y espontaneidad, pues ella no ve la necesidad de ponerle misterio a algo que considera es normal entre los seres humanos.

Fue por eso entonces, que un medio de comunicación alternativo se atrevió a cruzar la raya, y durante una entrevista le hicieron a Aida una serie preguntas subiditas de tono, que como era de esperarse ella respondió sin ninguna clase de tapujos o 'pelos en la lengua'.

Una de las preguntas hacia referencia a las fantasías sexuales que hasta el momento había cumplido; a lo que Merlano confesó que la que más le gustó fue cuando lo hizo en un carro mientras su pareja del momento iba conduciéndolo. Sin embargo, expresó que era algo que no recomendaba hacer pues podía resultar una aventura muy peligrosa, ya que se podía generar fácilmente un accidente de tránsito.

Ahí mismo, la creadora de contenido reveló que dentro de su lista de pendientes por cumplir esta la de poder hacerlo en un lugar público en el que pueda ser observada por la gente. No obstante reconoció que cumplir esta fantasía va a ser complicado ya que por ser una figura pública es muy fácil que la reconozcan y se arme un escándalo. Sin embargo no descarta la idea, pues espera que su próxima pareja se atreva a cumplirla con ella.