Amaia Montero preocupa a sus seguidores por foto en la que luce irreconocible

El pasado 14 de octubre la reconocida cantante española de música pop Amaia Montero, causó revuelo en las redes sociales con una foto que encendió las alertas de sus seguidores, pues su aspecto físico se ve bastante deteriorado, además la descripción de esta indicaba que estaba "destruída".

Dicha imagen generó muchas hipótesis de lo que le podría estar sucediendo, y entre esas sobresalió una que señalaba que podría tratarse de una estrategia de marketing para el lanzamuento de su nuevo trabajo musical.

Publicidad

Sin embargo, ha sido la hermana de la exintegrante de la reconocida agrupación 'La oreja de Van Gogh' quien se ha encargado de esclarecer un poco la situación, pues lo cierto es que después de dicha publicación, Amaia protagonizó varios titulares de medios internacionales.

La mujer identificada como Idoia Montero reveló que su hermana no está pasando por un buen momento, sin embargo indicó que no daría más detalles sobre su salud mental, y su estado de ánimo actual pues considera que quien debe decidir si habla o no sobre lo que le está sucediendo es ella, o en su defecto, su represetante.

No obstante la mujer aprovechó para agradecerle a todos los colegas de Amaia, pertenecientes al mundo artístico, pues al parecer han estado muy pendientes de la cantante, y através de redes sociales le han enviado mensajes de aliento para que pueda superar la difícil situación por la que esta atravesando en este momento de su vida.

Publicidad

Así mismo los seguidores de la cantante se han hecho presentes y le han dejado comentarios cargados de cariño y buenos deseos para que pronto pueda volver a brillar como casi siempre lo ha hecho.

Publicidad



Te puede interesar: