"Amaneció sin tomarse sus pastillas": Nodal le responde a Balvin y promete 'tiradera' para peinarlo

Tras el cambio de look de Christian Nodal , quien aclaró de tono su cabello y agregó más tatuajes a su rostro, J Balvin aprovechó para, según él, "bromear". Algunos usuarios en redes interpretaron el comentario del paisa a modo de "reclamo" por copearlo; tras la polémica, el mexicano no tardó en responder.

“Encuentra las diferencias”, escribió Balvin con emojis de risas y etiquetó a Christian Nodal con dos fotografías, una suya y otra del cantante de regional mexicano.

Nodal, aparentemente, no tomó la situación de buena manera y no tardó en responderle.

"Yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste y la mía la subió la prensa”, publicó en sus stories de Instagram.

Pero no todo paró allí, el paisa, no contento, publicó un video en su Instagram usando un filtro que llevaba por nombre 'Belinda', nombre de la exprometida de Nodal. En la misma grabación, echó 'vainazos' acerca del 'desplante' que hizo el artista de regional al no llegar a un concierto en Medellín, ciudad natal de Balvin.

Vale la pena mencionar que para ese entonces el mexicano aclaró por medio de un video que todo se debió a un problema con su vuelo.

Finalmente, y como estocada final, Nodal compartió en sus historias otro video en el que se refiere nuevamente al paisa, pues según él, se está aprovechando de situaciones personales sin siquiera conocerse.

“Miren mi gente, este compa no amaneció bromista; amaneció sin tomarse sus pastillas, porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y de energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí, cuando claramente y todo mundo lo sabe me estoy levantando de una mier** muy fea que viví. No hay derecho de hacer esas cosas; hay que usar las redes bien”, explicó.

Y agregó: "Eres un referente de todo lo que está mal en esta industria. Quieres burlarte, hacer reír a la gente. Simplemente canta en un en vivo en tu Instagram, carnal, no subas cosas mías, de gente que no conoces, pendejo".

El mexicano además prometió que esta noche o mañana viernes trabajaría en un tema musical para 'tirarle' al paisa y agregó que estará esperando su respuesta.

Por su parte, J Balvin nuevamente se pronunció y explicó que se trataba de una "broma".

"Ya uno no puede hacer un chiste porque se ponen sensibles y si va a sacar la tiradera que sea romántica para que venda", respondió el paisa.

Mientras tanto, Residente, con quien Balvin también tuvo 'roces', mostró su apoyo a Nodal. Algunos usuarios en redes rumoran que se puede tratar de una estrategia para un 'junte' de los artistas; sin embargo, otros aseguran que parece real, pues ya están tocando temas muy personales. Ya hay grupos en redes autodenominados #TeamBalvin y #TeamNodal.

