Andrea Valdiri se vistió de hada madrina para concederle 100 deseos a su madre en el cumpleaños

Andrea Valdiri, influenciadora, bailarina y emprendedora, es una de las mujeres más aclamadas en redes sociales por su particular manera de ser y el contenido que comparte. Sin embargo, estuvo ausente en su cuenta de Instagram por unos días, y para regresar, mostró la manera en que celebró el cumpleaños de su madre Carmen Valdiri.

Si bien, una de las cosas que más caracteriza a la creadora de contenido, es su gran generosidad; pues así lo ha demostrado, sobre todo con quienes ama. Por ejemplo en esta ocasión, aparte de ser muy generosa con su progenitora, fue muy creativa pues para celebrar su vida se vistió de hada madrina y le dijo que le concedería 100 deseos.

Publicidad

Así que para empezar, la mujer mostró a través de sus historias una fotografía en la que aparece tomada de la mano de su madre, ubicada frente a un camión que tenía el nombre de la señora, y que contenía varios muebles.

“Este es uno de los días más importantes para mí como hija, quise hacer un cumpleaños súper diferente porque siempre ando con la pachanga, pero esta vez quería cumplirle unos deseos a ella, la responsabilidad de uno es ser buen hijo y entregarles mucho amor a los papás”, expresó la influencer.

Durante la muestra de su maravilloso plan de cumpleaños la barranquillera bromeó manifestando que se quedaría sin sueldo por el resto del mes, por la cantidad de regalos que compró para su mamá.

Publicidad

Entre la variedad de obsequios, había un bono de 40 millones que la madre de la empresaria podría usar accediendo a los servicios odontológicos de su médico de confianza. Para entregárselo, la mujer decoró su casa con una gran cantidad de globos.

Así mismo, la mujer le hizo entrega a su madre de un apartamento nuevo, que ya se encontraba amoblado, más un viaje a Punta Cana, en el cua l Felipe Saruma hizo su aporte.

Publicidad

Ante tanto derroche, los detractores de la mujer reaccionaron y la criticaron. Por lo tanto ella aprovechó la oportunidad y les compartió una reflexión:

“Yo estoy en este punto de mi vida, donde estoy bien económicamente, me siento realizada y por qué no podría un momentico prestarle atención a mi querida madre que fue la que me tuvo, me soportó, se trasnochó y la que todo el tiempo estuvo ahí y convertir sus deseos realidad”, dijo la barranquillera, quien en esta ocasión quiso tirar la casa por la ventana para hacer feliz a su madre.

Captura de pantalla: Instagram

Captura de pantalla: Instagram

Publicidad

Te puede interesar: