Bebé de dos meses muere por desnutrición; sus padres no lo alimentaban porque no lloraba

Lamentablemente los casos en los que las victimas son los niños no paran. En Estados Unidos una mujer de 23 años y un hombre de 22, irán a la cárcel luego de ser acusados de negligencia y asesinato, por no alimentar a su bebé de tan sólo 2 meses de nacido.

El caso se presentó exactamente en el condado de Warrick, Indiana, donde las autoridades de dicho lugar recibieron un llamado de emergencia en el que reportaban que un bebé se encontraba en estado inconsciente; al llegar al lugar de los hechos lastimosamente, los hombres encontraron a la criatura sin vida por lo que sus padres fueron detenidos y llamados a investigación.

En las declaraciones, cabe resaltar que se encontraron varias inconsistencias pues la mujer por su parte dijo que desde que el bebé había llegado al mundo presentaba un tamaño anormal que había sido notado por su madre y su mejor amiga, sin embargo ella nunca se había tomado la tarea de averiguar de qué podría tratarse ya que no contaba con el tiempo de comunicarse con un pediatra o médico general que pudiera ayudarla.

Sin embargo cuando le preguntaron si ella alimentaba bien al bebé la mujer respondió que sí, no obstante en otro de los interrogatorios dijo que a veces se le pasaba alimentarlo, pues mantenía muy ocupada atendiendo las necesidades de sus otros hijos.

El hombre por su parte, reconoció que normalmente se les olvidaba alimentar al bebé pues el pequeñito no lloraba para darles una señal de que tenía hambre. Además no era consciente si el día de su muerte había sido alimentado por la madre, detalle que logró esclarecerse gracias a la autopsia que reveló que en el estomago de la criatura no había rastros de leche ni de ningún tipo de alimento.

Por ende se estableció que el bebé había muerto por desnutrición.