Christian Nodal habló del paradero del costoso anillo de compromiso que le dio a Belinda

Luego de la inesperado ruptura de el cantante de música regional mexicana Christian Nodal, con la bellísima cantante Belinda, han surgido muchos rumores alrededor del motivo que ocasionaría el fin de la relación, pero también muchas incógnitas sobre el destino final que tendría el anillo que Nodal le dio a la joven para proponerle matrimonio.

Aunque para muchos se trata sólo de un objeto más, lo cierto es que al cancelarse el compromiso de los dos artistas, Nodal no sólo estaría perdiendo a la mujer a quien alguna vez reconoció como el amor de su vida, sino también muchísimo dinero que invirtió en esta joya, que costó 'la bobadita' de nada más y nada menos que tres millones de dólares.

Ante lo que Belinda debía hacer con el anillo, en redes sociales se generaron muchos debates. Por un lado estaban los que argumentaban que 'lo que se regala no se quita', por lo tanto Nodal debía darse 'la pela' y asumir que esa platica se perdió. Mientras que por otro lado estaban los que señalaban que lo más correcto era que la cantante le regresara el anillo, pues estaba claro que si ya no se iban a casar, 'Beli' no lo iba a volver a usar.

Mucho se dijo al respecto sin embargo, ninguno de los implicados se había manifestado. Pues al parecer ambos se enfocaron en sanar y en sus compromisos laborales.

No obstante hace poco durante una entrevista en la que tuvieron en cuenta algunas de las preguntas y los comentarios de quienes estaban participando a través de las redes sociales, le preguntaron al cantante sobre el tema y antes de que él pudiera responder, un internauta opinó que si él no lo pedía, el resto de personas debían dejar de tocar el tema.

Fue así entonces, como Nodal se limitó a responder 'correcto', haciéndole entender a todos que en definitiva él no le pidió el anillo a Belinda, y que hasta el momento ella tampoco ha tenido la iniciativa de regresarselo.