Christian Nodal le pide a todos sus seguidores que por favor lo dejen ser libre

Cansado de ser foco de noticias, rumores, chismes y críticas por todo lo que ha acontecido en su vida en los últimos meses con su exnovia Belinda, el cantante colombiano J Balvin, y las decisiones que ha tomado frente a sus tatuajes, Christian Nodal se desahogó en un concierto y le pidió a todos sus fanáticos que por favor lo dejen ser libre.

El hecho ocurrió en el transcurso de su concierto en la ciudad de Morelia, Michoacán, donde varios de los asistentes grabaron en su celular el discurso del artista, que ahora se está haciendo viral, pues mencionó que sabe que muchos de sus fanáticos se encuentran molestos por lo que él ha decidido hacer con su cara y sus tatuajes.

“Mucha gente extraña al Christian Nodal de 18 años, de 17 años, ese Christian que conocieron, no es el Christian que vieron, este es el Christian que vieron, aquel es el que tenía que hacer todo lo que la industria quería y lo que la gente quería que yo fuera (...) estoy siendo yo, me permiten ser libre por favor, muchas gracias los amo con todo el corazón”, expresó el interprete de canciones como "Ya no somos ni seremos"," Aquí abajo", "Tequila con sal" y "Probablemente".

El video fue compartido en TikTok por una usuaria identificada como @paolasolis9 , y generó un varias reacciones de los internautas.

"Has de tu vida lo que se te pegue la gana es tu vida", "el respeto al derecho ajeno es La Paz", "No platiques, eso no se te da.. Sólo canta!", dijeron algunos.

Y es que aunque el artista ha tratado de mantenerse en la raya respecto a lo que acontece en su vida personal, todo parece indicar que su ruptura con Belinda lo desestabilizó bastante emocionalmente, pues en medio de su pelea de hacer días con J Balvin , el cantante declaró que estaba saliendo de algo muy fuerte, como queriéndose referir a lo que había vivido con la cantante quien se encuentra viviendo en Barcelona para cumplir compromisos laborales con la serie de Netflix 'Bienvenidos a Edén.

