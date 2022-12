Dani Duke respondió si estaba con La Liendra por dinero y fama

La influenciadora Dani Duke habló sobre su relación con La Liendra y desmintió estar con él por otra cosa que no fuese por amor.

Varios internautas le dijeron a La Liendra en redes sociales que Dani Duke estaba con él por dinero y fama, sin embargo, su novia de inmediato desmintió tal afirmación.

Publicidad

“Normalmente ella no respondería a estas preguntas, pero me gustaría saber cómo se desenvuelve ella”, dijo La Liendra y, al segundo Daniela Duke respondió: “¿Por plata? bebé, eso me sobra”, dijo entre risas la también empresaria y amante del mundo del maquillaje.

Sobre la relación, hace pocos días La Liendra fue noticia por asegurar que no está interesado en casarse y que lo haría solo si tuviera 15 años con una pareja y al menos 45 de edad.

Por otro lado, recordemos que hace poco La Liendra fue tendencia en las redes sociales luego de compartir un video desde Qatar al parecer y según internautas, por burlarse de las mujeres en este país árabe.

Publicidad

Todo comenzó cuando el creador de contenidos estaba junto a su amigo de viaje, DaniBet, preguntándole a una local por una burka, la cual es la tela que usan ellas para taparse el rostro y parte del cuerpo.

La Liendra le preguntó a la mujer: "No tiene unas que tapen todo el rostro, esa está muy descubierta, esa es la que tapa todo el rostro, claro para que vea, yo quiero salir con mi novia así, que no me la pueda mirar nadie".

Publicidad

Luego, comenzó a mirar a las mujeres que pasaban por allí y señaló a una de ellas a la que se le vía los pies y dijo: "No y eso que esa está muy descubierta porque le estoy viendo los dedos de los pies no señora, mostrona".

Las palabras del joven no cayeron muy bien y por ese motivo fue criticado fuertemente.

Aprende a hacer adornos navideños en casa