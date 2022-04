Dios bendiga ese cirujano, le dicen a Aida Victoria por lucir sus 'melones' con escote profundo

Aida Victoria Merlano volvió a encender las redes sociales, esta vez, por presumir sus 'puchecas' a sus seguidores; según reveló, hay que hacerle propaganda al talento de los cirujanos plásticos.

La influenciadora compartió a través de sus historias de Instagram un particular video en el que muestra un escote profundo, y por supuesto, su gran 'delantera'; varios de sus seguidores no tardaron en elogiarla.

Así mismo, Aida, quien por estos días estuvo reunida con su madre en Venezuela , aprovechó para enviarle un mensaje a quienes la llaman exhibicionista.

"No es que yo sea exhibicionista, lo que pasa es que este país tiene gente muy talentosa, los cirujanos por ejemplo y hay que hacerles propaganda. Dios me los bendiga y me los proteja", puntualizó.

La publicación, que fue replicada por diferentes páginas de chismes de Instagram, fue comentada por sus seguidores y enamorados, quienes no dudaron en elogiarla y enviarle también "bendiciones" a las manos del cirujano, según ellos, por el impecable trabajo.

Así mismo, algunas mujeres empezaron a preguntarse quién fue el cirujano de la también creadora de contenidos.

"Ella es hermosa, con o sin cirugías", "¿alguien sabe el nombre del cirujano?", "por lo menos ella no lo niega como otras", "Dios le bendiga esas manos a ese doctor", "cirujanos que le ponen el alma", "hermosa", son algunos de los comentarios en el video replicado por @rechismes.