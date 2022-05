Elizabeth Loaiza desempolva recuerdos de sus 18 añitos: “Era una niña criando otra niña”

Elizabeth Loaiza , quien se ha destacado como una de las mujeres más hermosas de Colombia y ha logrado brillar como modelo, actriz y reina de belleza, continúa robándose los corazones de miles de personas que se interesan por conocer detalles de su vida profesional y personal.

Pues la caleña suele compartir contenido en sus redes sociales con el que deleita a cientos de enamorados que suspiran con cada imagen.

Sin embargo, hay otros contenidos que no pasan desapercibidos, como su lucha contra el cáncer que la hizo un ejemplo de resistencia para las mujeres que enfrentan esta dura enfermedad.

Ahora, la exreina sorprendió con un lindo recuerdo que publicó en su cuenta de Instagram en el que habló de su hija Ana Sofía, quien la convirtió en mamá a los 19 años, luego de haber contraído matrimonio a sus 18 añitos.

En la publicación la mujer compartió varias imágenes en las que se ve a sus 18 añitos y disfrutando de esta hermosa etapa junto a su bebé.

La modelo aprovechó el cumpleaños número 13 de la niña para expresarle unas conmovedoras palabras en las que le agradeció por llegar a su vida.

“Cuando tenía tan solo 18 años y me creía grande, me casé por la iglesia y un 29 de mayo del 2008, en Panamá me convertí en mamá por primera vez (después de haber perdido un bebé de 3 meses de gestación), llegó a mi vida @anasofiaescruceria Una niña amada, anhelada, tan única, tan Perfecta, tan soñada, tan deseada”, inicia el escrito con que Elizabeth Loaiza celebró la vida de su hija.

En medio del texto la modelo reconoce que “era una niña de 19 años, criando a otra niña”, sin embargo, destaca la valentía y madurez que tuvo para sacar adelante con amor a su hijita.

“No sé qué tan bien o que tan mal lo he hecho pero, soy una mamá feliz, que me levanto todos los días a trabajar por mi casa y a tratar de ser mejor persona cada día, me preocupo porque todos en mi familia estén bien”, dice otra parte del escrito que ha sido aplaudido por decenas de seguidores que le dejan mensajes admirando la valentía que tiene y animándola a seguir siendo un gran ejemplo de mujer.