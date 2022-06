Envuelto en bolsas de basura, y contra viento y marea, Jorge Celedón cumplió con espectáculo en Cali

Si hablamos de compromiso y responsabilidad, podríamos decir que el cantante vallenato Jorge Celedón tiene muy claro de que se trata, pues así lo demostró el pasado fin de semana cuando estuvo dispuesto a hacer hasta lo imposible para llegar a tiempo a un show que tenía en la ciudad de Cali, donde cientos de personas lo estaban esperando bajo la lluvia.

Así quedó registrado en un video que deambula en las redes sociales , donde se ve al cantante envolviéndose completamente en bolsas de plástico para que pese a la fuerte lluvia su atuendo no se le arruinara, pues para poder llegar puntual a su concierto, no le quedó más remedio que abordar una mototaxi, ya que en la camioneta en la que se movilizaba no le iba a rendir mucho pues en la sucursal del cielo no sólo llovía a tal punto que parecía se iba a caer el cielo, sino que además se desató un tráfico tremendo que al juntarse con la tempestad generó varios accidentes en la vía; por lo tanto la movilidad era un caos.

Fue así entonces como para cumplirle a su publico el hombre sacó a relucir su alma aventurera y 'contra viento y marea' logró llevar a cabo su espectáculo.

Tras darse a conocer el video, el cantante se ha llevado no sólo los aplausos sino también la admiración de los internautas, quienes a través de diversos comentarios han exaltado su profesionalismo.

"Eso se llama humildad amor y responsabilidad por su carrera", " Esto se llama responsabilidad y amor por su trabajo no importa la situación lo q importa es llegar a tiempo. Lo mas bello Jorgito Celedón bendiciónes", "Eso si es ética laboral! Así debe de ser", fueron algunos de los comentarios que sobresalieron.