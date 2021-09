Epa Colombia insultó a Juliana Calderón por competencia desleal en negocio de keratinas

Luego del polémico video que grabó Daneidy Barrera Rojas con el expresidente Álvaro Uribe, la empresaria vuelve a ser tendencia en redes sociales , después de las críticas que recibió por parte de Juliana Calderón en 'Expobelleza 2021' que se celebra en Medellín.

Desde que ambas incursionaron con el emprendimiento de las keratinas, Epa Colombia acusa que la hermana de Yina Calderón le tiene envidia y siempre ha actuado con mala fe. Pues, este 8 de septiembre, Juliana posteó en sus historias de Instagram que Daneidy aceptaba tomarse fotos con sus fans con la condición de que le compraran sus productos.

La reconocida influencer entre tanto mal genio se defendió y desmintió las acusaciones: "Qué pelada tan mentirosa, le tocó eliminar la publicación", y con palabras más fuertes y directas, Daneidy agregó que: "Malditas, por eso es que no venden, por zarrapastrosa amiga, chandosa. Yo si estoy regalando foto al que me compre y al que no", complementó en tono burlesco.

Pese a los ataques que recibió, Epa Colombia asegura que en la feria ha logrado vender en cantidades, y que los comentarios de Calderón (quien es su competencia directa), le sirvieron para impulsar sus ventas.

"Muchas personas dijeron "la Epa está cansada", pues claro amiga, llegué desde las 2 p.m. duré casi siete horas tomándome fotos y videos, antes me aguantó la voz, y me tocó tomarme una cervecita porque se me caía la corona. Te amo, nos vemos allá amiga. Ayer se me metieron al rancho, pero igual yo te perdono", expresó la influencer en su video.

En los últimos meses, la hermana de Yina Calderón, ha sentenciado las keratinas de Epa Colombia como malas, y por el otro lado, Daneidy confiesa que su rival le robó la fórmula y gracias a eso, Juliana ha podido salir adelante.