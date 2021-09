Epa Colombia se encontró con dos cerditas y adivinen con quiénes las comparó: “mentiras, yo las amo”

Los enfrentamientos entre Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia y Yina Calderón han estado llamando la atención de todos en los últimos días. Sin embargo, con este reciente video, Epa continua el rifirrafe, pues, la comparó con una cerdita e incluso involucró a la hermana, Juliana Calderón.

Y es que las emprendedoras estaban disputándose el premio a más ventas en la feria de belleza, Expobelleza, de Medellín, sin embargo, fue Epa Colombia quien finalmente se llevó la estatuilla.

Antes del cierre de la feria, Juliana Calderón denunció que Epa Colombia se tomaba fotos exclusivamente con quien le comprara sus keratinas, Epa le respondió: “Malditas, por eso es que no venden, por zarrapastrosa amiga, chandosas. Nada amiga, yo si le estoy regalando foto al que compre o no compre, pero obvia amiga cómprame esa es la idea que me compres, que me recomiendes”, contó en su momento.

Pese a este fuerte enfrentamiento entre las empresarias, al parecer, Epa Colombia no ha olvidado la situación, por lo que las comparó con unas cerditas.