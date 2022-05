¡Explotó! Christian Nodal deja en evidencia el motivo por el que su relación con Belinda se rompió

Justo cuando pensamos que la marea empezaba a ponerse en calma entre Belinda y Christian Nodal, la mamá de la cantante mexicana alborotó el avispero generando que Nodal rompiera su silencio y revelara el que sería el motivo real por el que su relación y su compromiso con Belinda se rompió.

Todo empezó por una publicación que realizo la señora Schull en las historias de su cuenta oficial de Instagram , done se veía a Belinda cantando junto a la artista Lola Índigo. Ahí la madre de 'Beli' aprovechó para dedicarle algunas palabras a su hija que hablaban de lo orgullosa que estaba por todo lo que ha logrado a lo largo de su trayectoria en la industria de entretenimiento, y se daba algunos créditos.

Posteriormente, la madre de Belinda publicó una foto suya a la que le adjunto el siguiente escrito: “El mundo esta lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

A dicho post muchos de sus seguidores reaccionaron con comentarios de diferente tipo, sin embargo uno de los que más llamó la atención, era de una usuaria que expresaba que ojalá Belinda no fuese a regresar con Nodal, refiriéndose a él de manera despectiva.

“Beli es lo máximo please que ya no vuelva con el naco de Nodal”. a lo que la madre de la interprete de canciones como "Vivir", "Luz sin gravedad", "Muriendo lento", entre otras, respondió con tres emojis de aplausos, dejando claro que a ella también le gustaría que su hija se mantenga alejada del cantante de música regional mexicana.

Por lo tanto todo parece indicar que Nodal ya no aguantó más tantos ataques e indirectazos de su ex suegra, que reveló una de las conversaciones que tuvo en febrero con Belinda, y arremetió fuertemente contra la madre de la cantante.

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi. Cuando me canse de dar se acabo todo" escribió el interprete de "Ya no somos ni seremos", quien adjuntó un 'screenshot' de la conversación en la que se evidencia que Belinda le está pidiendo dinero para arreglarse los dientes.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para que me los pueda arreglar?”.

Lo llamativo es que unos minutos después Belinda le escribe muy enojada que sabía que él le iba a arruinar la vida, todo al parecer porque él no le dio una respuesta positiva a su petición.

“Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida” escribió Belinda.

Con esto se confirmaría entonces que el motivo por lo que la historia de amor que Nodal y Belinda terminó, fue por un asunto económico y no por malos tratos, o infidelidades como en algún momento se llegó a especular.

Belinda, quien se encuentra viviendo en Barcelona actualmente, por compromisos de trabajo relacionados con su participación en la serie producida por Netflix 'Bienvenidos a Edén' aún no se ha manifestado al respecto. Lo cierto es que después de esto es muy poco probable que se de la hipotética reconciliación de la que hace unas semanas se viene hablando.

