¡Hackeada! Le quitaron la cuenta de Instagram a Alejandra Azcárate y estarían estafando

Alejandra Azcárate la reconocida comediante colombiana, hizo uso de sus otras redes sociales para denunciar que le habían hackeado su Instagram; por medio de su cuenta de Twitter le contó a los millones de seguidores con los que cuenta que personas malintencionadas le quitaron el acceso a su red social.

“Me acaban de hackear mi cuenta de Instagram para publicar publicidad de bitcoin. Definitivamente el hampa cibernético está zumbando”, escribió Azcárate vía Twitter.

Aparte, comentó que quisieron hacer uso de su Instagram para estafar, pues varios seguidores al ingresar a la cuenta de la presentadora se encontraron con una publicación donde los invitaban a obtener dinero de manera fácil.

La publicación describía que quienes quisieran y necesitaran dinero, Edwin, amigo de la comediante, los ayudaría. Diciendo que debían hacer un pequeño pago y luego debían compartir los datos bancarios y pasadas dos horas ganarían dinero.

Seguido de esto en la historia agregaron como etiqueta el arroba de Edwin para generar mayor confianza en la publicación, seguido escribieron: “La probabilidad de perder es 0, te lo garantizo. Puedes contar con Edwin, mi gran amigo” se lee en la supuesta recomendación.

La mayoría de seguidores no aguantó la curiosidad y procedieron a investigar el perfil del presunto ‘amigo’ de Azcárate, donde descubrieron que en su Instagram él se describe como un comerciante de bitcoin, el cual ofrece beneficios garantizados y cambia vidas.

Entre la situación, varias amigas cercanas a la comediante como Juliana Galvis y Carolina Cruz, se percataron del hecho e hicieron uso de sus redes sociales para ayudar a denunciar el hackeo.

“Por favor, no vayan a caer y si pueden ayúdennos a reportarla como robada”, dijo la actriz Juliana Galvis.

La presentadora Carolina Cruz también se pronunció ante la situación y sobre el uso que le estaban dando al Instagram de Alejandra Azcárate, “no respondan a ningún mensaje ni entren a ningún link”, expresó como recordatorio.

Horas más tarde, Alejandra Azcárate anuncio que afortunadamente Instagram debido a las recurrentes denuncias logró eliminar la publicación, pero que hasta el momento no ha podido recuperar su cuenta.

“El equipo de Instagram ya logró desmontar la historia en las cuales las ratas cibernéticas que me hackearon pretendían estafar a mis seguidores en la tramoya de bitcoin. Aún no he recuperado mi cuenta, pero estamos avanzando y no me van a amedrentar con llamadas extorsivas”, escribió en su cuenta te Twitter Azcárate.

Al parecer la comediante recibió recientemente una llamada del hacker hablando en inglés con un acento que no se comprendía del todo bien pidiéndole a Azcárate que pagara cierta cantidad de dinero para no borrar su cuenta de Instagram; la actriz hizo caso omiso al hacker y hasta contó que lo 'madreó'.

Me acaban de hackear mi cuenta de Instagram para publicar publicidad de bitcoin. Definitivamente el hampa cibernética está zumbando. — LAAZCARATE (@LAAZCARATE) August 2, 2022

Llamada del hacker 5:53 am en inglés con acento apenas comprensible.



-Paga 9000 us en 3 hrs o desaparecemos su cuenta.

-Bórrenla, no la necesito.

-Ud no conoce a un hombre turco.

-Y ud tampoco a una mujer colombiana.



Tirada de tel y quedé sentada con el respectivo madrazo. — LAAZCARATE (@LAAZCARATE) August 3, 2022