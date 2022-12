Imitador de Yo Me Llamo rompió en LLANTO antes de escuchar el veredicto final

El imitador del cantante lírico Philippe Jaroussky interpretó 'Che citta' en la tercera fase de Yo Me Llamo, pero su presentación no convenció al jurado y antes del veredicto final casi no sale al escenario por un ataque de llanto.

Vestido y caracterizado como cantante de ópera, el joven salió muy seguro. No obstante, su show no logró cautivar a Amparo Grisales, quien le hizo varias críticas porque "su atuendo no correspondía al tema que el artista original interpreta".

"Te viniste maquillado y producido como una obra de Farinelli

y así tendrías que haber venido la vez pasada con 'Cara sposa'. Philippe es uno de los artistas que actualmente agita con su tono particularmente agudo, pero hoy a mí no me agitó en lo absoluto", señaló la jurado.

Por su parte, Jessi Uribe y César Escola le abonaron al participante el esfuerzo que hizo en la parte vocal.

Sin embargo, antes de conocerse el veredicto final el participante casi no puede salir al escenario porque rompió en llanto. Incluso, Valerie Domínguez tuvo que darle consuelo y fuerzas para salir.

Finalmente, el jurado lo eliminó de la competencia y no pudo avanzar a la siguiente etapa del programa.

